Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Свердловской области за прошедшую неделю, с 11 по 17 апреля зарегистрировали 43 случая присасывания клещей. За аналогичный период 2021 года было зафиксировано 1180 случаев, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ John Tann

От укусов клещей пострадали 10 жителей Нижнего Тагила и восемь екатеринбуржцев. Еще девять фактов присасывания зафиксировали в Каменске-Уральском. В ведомстве отметили, что в области не зарегистрированы случаи заболевания клещевыми инфекциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Свердловской области зафиксировали первый случай укуса клеща. Пострадавшей оказалась жительница Екатеринбурга.