Калуга, , 12:25 — REGNUM В Калужской области завод керамзитового гравия с помощью займа Фонда развития промышленности создаст производство керамзитобетонных блоков мощностью 15,3 млн изделий в год. Общий бюджет проекта составляет 94,8 млн рублей, из которых 28 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 12 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области. Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Завод керамзитового гравия в Калужской области Пресс-служба правительства Калужской области

Керамзитобетонные блоки — востребованный строительный материал. Основными потребителями продукции выступят девелоперские компании, строительные магазины и оптовые стройбазы. Основным преимуществом в реализации проекта является собственное сырье, что позволит значительно уменьшить себестоимость производимой продукции. В ходе реализации проекта будет создано 18 рабочих мест, из них четыре высокопроизводительных. Также одобрен займ по специализированной программе «Маркировка товаров» для химико-фармацевтической компании из Обнинска на 43,9 млн рублей.

Всего экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 13 займов для реализации проектов в Московской, Омской, Калужской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Ивановской областях, в Пермском крае, а также в Татарии и Коми. Сумма займов от ФРП превысит 3,27 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 6,14 млрд рублей.

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