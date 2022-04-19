Казань, , 11:44 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили столько же тестов на COVID-19. По данным общероссийского оперативного штаба на 19 апреля, в республиканские больницы за минувший день доставили 68 ковид-пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 142 107 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 977 пациентов, скончались 1949 человек. Больничный за сутки закрыли 245 пациентов, умерли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на территории столицы РФ было подтверждено 416 случаев заражения коронавирусом.

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