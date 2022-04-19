Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор члену группы телефонных мошенников Алексею Покрепо, признанному виновным в смерти старшего оперуполномоченного СОБР Росгвардии Евгения Захарова, которого он задавил автомобилем во время побега от правоохранительных органов. Об этом сообщили 19 апреля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ПОС) СПб. Алексей Покрепо в суде.

В прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет исправительной колонии (ИК) строгого режима, а также взыскать в пользу потерпевшей 10 млн рублей. Покрепо вину признал, содеянное осознал и искренне раскаялся. Его защита просила минимально возможное наказание.

«Суд назначил Покрепо наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в ИК строгого режима и первого года в тюрьме», — рассказали в ОПС. Гражданский иск судом удовлетворен на сумму 5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 9 ноября 2021 года сотрудники управления уголовного розыска Петербурга при поддержке бойцов Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых участников организованной преступной группы, занимающейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили денег. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Петербурге.

Оперативники выяснили, что один из участников группы, 38-летний мужчина, подрабатывает курьерской развозкой товара на автомобиле Fiat Ducato. Во время задержания на Пулковском шоссе, 52, фургон был блокирован бойцами Росгвардии, но его водитель наехал на сотрудника СОБР, нанеся ему смертельные травмы, и скрылся, позже он был задержан.