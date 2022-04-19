Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В ростовском парке «Левобережный» введут льготные часы и скидки на пользование спортивными площадками. Об этом сообщила директор парка Галина Бостанжиева.

В парке «Левобережный» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Вводится плата за пять спортивных закрытых площадок: волейбольная, универсальная и два корта. Все остальные: детские площадки, тренажерные, волейбол пляжный, площадка йоги — остаются бесплатными. И в дальнейшем делать их платными не планируют. Плату ввели из-за участившихся вандальных действий, а также для улучшения качества предоставляемых услуг», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» собеседницу.

Стоимость аренды спортивных площадок — 500 рублей за час (будние дни) и 1000 рублей (выходные дни). Льготами смогу воспользоваться пенсионеры, инвалиды, ликвидаторы и граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, участники боевых действий. Дети в возрасте до 12 лет могут посещать площадки бесплатно с 9:00 до 10:00 по предварительной записи в сопровождении взрослого.

Ранее сообщалось, что плата за пользование спортивными объектами начнут действовать с 1 мая.

ИА REGNUM напоминает, что парк «Левобережный» был открыт в начале мая 2018 года— в преддверии чемпионата мира по футболу. Стоимость благоустройства зоны отдыха составила около 1 млрд рублей.

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