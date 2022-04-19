Пермь, 19 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 18 апреля, в ковидные госпитали поступили 47 пациентов, что на 29 больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в больницах лечение получают 504 пермяка. Из них в тяжелом состоянии находятся 59 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 23 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 364 811 заражений коронавирусом. За 18 апреля зафиксировано 225 случаев. Число жертв заболевания достигло 8734. Выздоровели 354 093 человека.