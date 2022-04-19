Верхотурье, Свердловская область, , 11:44 — REGNUM Жителя Верхотурья Свердловской области будут судить за мошенничество. Мужчина и его сообщники выманили у пенсионеров более 830 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Телефонный мошенник

По версии следствия, в январе 2022 года уралец вступил в сговор с неустановленными лицами. Сообщники звонили пенсионерам, представлялись родственниками или их представителями и убежали передать им некую сумму денег. За средствами приезжал обвиняемый. Только за один день уральцам удалось заработать таким образом 830 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Уралец признал вину в совершении преступления и пояснил, что от украденных денег получил только 10%, а остальное якобы передал сообщникам.