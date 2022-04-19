Москва, 19 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 893 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 19 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровел 2 561 601 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 754 226.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.