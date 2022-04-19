Красноярск, 19 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. По состоянию на 19 апреля в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 224 га – в Ермаковском, Каратузском и Шушенском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

skeezy Лесной пожар

Как подчеркнули в минлесхозе, населённым пунктам огонь не угрожает. В тушении принимают участие 128 человек, задействовано восемь единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе потушили 32 лесных пожара на общей площади 923 га. Предварительные причины большинства возгораний – переход огня с земель иных категорий и действия местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в 15 муниципалитетах края.