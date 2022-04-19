Москва, 19 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало новые списки погибших украинских боевиков в ходе спецоперации.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Так, Минобороны раскрыло сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) по состоянию на 29 марта.

В документах представлены сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — уточнили в Минобороны.