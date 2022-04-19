Пенза, 19 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области выявили 140 случаев заражения коронавирусом, выписали 375 человек. В ковид-центры доставили 27 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

COVID-19

По состоянию на 19 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 183 171 случай. Выздоровели за все время 176 370 пациентов, скончались 5728 человек, в том числе девять — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2021 году на финансирование здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, физкультуры и спорта было направлено более 65% бюджетных расходов.

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