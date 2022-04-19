Москва, 19 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Парламентарии «Единой России» во главе с Андреем Турчаком внесли в Госдуму законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Георгиевская лента

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Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

«Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм», — отметил Турчак.

Он обратил внимание на то, что в Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии, похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдавии.