Челябинск, , 11:39 — REGNUM В Челябинске 29-летнюю женщину осудили за предоставление своего жилья для потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, эта гражданка, будучи матерью двоих детей, систематически предоставляла своим знакомым квартиру на ул. Сталеваров. Сама она тоже является наркозависимой.

Суд учёл, что она признала вину, не была ранее судима и имеет двоих детей. В результате даме назначили год условно с полуторагодовалым испытательным сроком.