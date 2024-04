* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 19 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно прибегла к новой тактике: прикрываясь фальшивой американской компанией, они вербуют бывших солдат под предлогом работы в других странах, а затем убивают их. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано. 1959 год. СССР Хитрость

Уточняется, что на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили не менее 500 бывших государственных служащих и солдат.

Ранее по теме: NYT: объявленная талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всеобщая амнистия в Афганистане была уловкой

«Коммандос» бывшей правительственной армии сообщил Afghanistan International, что «американская» компания недавно объявила набор солдат сил специального назначения бывшего правительства в 1500 человек для переброски их в Сомали с целью обеспечения безопасности персонала ООН. По его словам, бойцам спецназа бывшей правительственной армии обещают высокие зарплаты и заверяют, что они могут покинуть Афганистан вместе с семьями.

Читайте также: Более 100 экс-сотрудников афганских сил безопасности убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Последующее расследование Afghanistan International показало, что компании под названием The owl and the boa, international security consultants не существует, и, согласно источникам, она была создана разведкой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как трюк, чтобы заманить в ловушку силовиков бывшего правительства.

Расследование New York Times также показывает, что за последние несколько месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили сотни бывших правительственных солдат. По данным издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили акты мщения по всей территории Афганистана, которые продолжаются до сих пор.