Дохук, 19 апреля 2022, 11:41 — REGNUM Вооружённые силы Турции понесли первые потери в боях против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом 19 апреля сообщает Yeni Safak со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Военнослужащий армии Турции
Военнослужащий армии Турции
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По последним данным, в ходе проведения антитеррористической операции «Сжатый кулак», группа военных попала в засаду. В ходе боя один военнослужащий погиб, ещё несколько человек получили ранения.

Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале масштабной антитеррористической операции на территории северного Ирака, целью которой является ликвидация вооружённых отрядов Рабочей партии Курдистана.