Дохук, Ирак, 19 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции понесли первые потери в боях против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом 19 апреля сообщает Yeni Safak со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

По последним данным, в ходе проведения антитеррористической операции «Сжатый кулак», группа военных попала в засаду. В ходе боя один военнослужащий погиб, ещё несколько человек получили ранения.

Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале масштабной антитеррористической операции на территории северного Ирака, целью которой является ликвидация вооружённых отрядов Рабочей партии Курдистана.