Москва, 19 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В связи с тем, что ЦБ РФ снова разрешил банкам продавать валюту, возможно незначительное ослабление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

«Ажиотажный спрос на валюту возникает в случае высокой неопределенности, которая существенно снизилась за последние недели, — сказал Перепелица. — Политика ФРС и ЕЦБ ведет к тому, что инвестиции в доллары и евро становятся экономически нецелесообразными, а санкционные ограничения, коснувшиеся РФ, — к тому, что использование [этих валют] в качестве средства платежа все менее надежно. Многие граждане уже перевели свои сбережения во вклады в юанях, а импортеры и экспортеры переходят на расчеты в национальных валютах. Таким образом, мы не ожидаем какого-либо повышенного спроса на наличную или безналичную валюту».

Как полагает экономист, возможно незначительное ослабление рубля в связи с небольшим всплеском спроса на валюту в первые дни после снятия ограничения.

«Однако ЦБ влияет на курсы валют на Московской бирже, поэтому резкие колебания возможны, но в пределах одного торгового дня. Основное падение курса рубля уже произошло. Например, наши расчеты по валютной паре доллар-рубль с использованием инструментов технического анализа показывали целевое значение 140 рублей за доллар. Мы достигли этой цели и теперь ожидаем долгосрочного укрепления рубля, — заметил Перепелица. — В связи с тем, что развитые валюты теряют свою привлекательность по обозначенным выше причинам, мы рекомендуем воздержаться от покупки валюты, если это не является необходимым элементом ведения коммерческой деятельности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что у юаня больше всего шансов сменить доллар в качестве мировой резервной валюты.