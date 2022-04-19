Шаля , Свердловская область, 19 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Жителя Шали Свердловской области осудили за причинение тяжелых травм собутыльнику. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Jo Naylor Убийство

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Двое свердловчан распивали спирт. Потерпевший опрокинул банку с жидкостью. Оказалось, что другого алкоголя в доме нет. Этот факт разозлил свердловчанина. Он несколько раз ударил собутыльника ножницами, после чего начал избивать. В этот момент в дом зашел общий знакомый мужчин и присоединился к избиению. Он бил потерпевшего по голове и груди, что привело к смерти уральца.

Шалинский районный суд признал мужчину, присоединившегося к избиению, виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Зачинщика конфликта направили на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством.