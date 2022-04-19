Москва, 19 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Главным оружием в борьбе с нацизмом является историческая правда. Об этом во время открытия первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Кириенко

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал Кириенко.

Он напомнил, что ещё пять-десять лет назад «трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю»: «После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала. Тем не менее, сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно».

Кириенко подчеркнул, что в это трудно поверить, однако «это происходит прямо на наших глазах».