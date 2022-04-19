Чита, 19 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Забайкальский край вместе со всей страной отметил Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает 19 апреля региональное министерство культуры, в Чите в кинотеатре «Удокан» для экспонирования открыта выставка «Без срока давности», которая будет работать до 26 апреля.

Геноцид

Были представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. К акции присоединились муниципальные музеи края.

На открытии звучали произведения Шуберта в исполнении коллектива Забайкальского краевого училища искусств, читала стихи студентка училища Диана Стрижева.

«В краеведческом музее для студентов Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса научный сотрудник Мария Черепанова провела экскурсию по уникальной выставке архивных документов «Без срока давности. Суды истории», посвящённой Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, студенты посмотрели документальный фильм «Токийский процесс. Правосудие с акцентом», — рассказали в музее.

Выбор 19 апреля как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» обусловлен тем, что именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Как сообщало ИА REGNUM, День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны проходит 19 апреля ежегодно во многих городах России. К мероприятию присоединится забайкальский краевой краеведческий музей имени А. К. Кузнецова и муниципальные музеи края,

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