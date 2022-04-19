Биробиджан, 19 апреля 2022, 11:41 — REGNUM Россия – не половая тряпка, об которую можно вытирать ноги, а матушка-защитница. Такое мнение высказала руководитель семейного клуба «Лад» Биробиджанской епархии РПЦ Анна Еренкова. Она призналась, что гордится своей страной, написал 19 апреля телеграм-канал правительства Еврейской автономии.
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Она назвала мужчин России самыми достойными мужчинами в мире. Сейчас они в Донбассе и «во имя веры православной, во имя наших детей и стариков делают то, что они должны делать, без всяких раздумий».
Как сообщало ИА REGNUM, ветеран боевых действий Владимир Бобарыкин пожелал военнослужащим России скорейшего возвращения со спецоперации и выразил поддержку решению президента РФ Владимира Путина. Он считает, что наша страна даёт единственный шанс народу, который решил сохранить русский язык.