Волгоград, 19 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Расследуя уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции, следователи обнаружили тело пропавшей без вести 18-летней жительницы Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уголовное дело было возбуждено в отношении 35-летнего местного жителя. В круг общения подозреваемого входила девушка, о безвестном исчезновении которой сообщил 15 апреля её отец. По словам мужчины, в последний раз дочь выходила на связь 8 апреля.

Оперативники установили, что в день пропажи свидетели видели девушку, направлявшуюся к месту жительства подозреваемого. В домовладении злоумышленника криминалисты выявили следы вещества бурого цвета, а затем в подвале обнаружили тело молодой волгоградки.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.