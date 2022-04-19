Сеул, 19 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Южнокорейская развлекательная компания Big Hit Music подтвердила, что поп-группа BTS вернется с новым альбомом в июне. Об этом стало известно 18 апреля.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

BTS впервые сообщили о выходе альбома в конце своего последнего шоу Permission To Dance On Stage LA в субботу, 16 апреля, выпустив видео, в котором они назвали себя «пуленепробиваемыми» и дату выхода альбома — 10 июня.

Big Hit Music подтвердил новость о новом альбоме BTS в социальных сетях с тем же видео-тизером. Big Hit также поделились заявлением на Weverse, которое гласило: «Здравствуйте. Это Big Hit Music. BTS вернутся с новым альбомом 10 июня 2022 года. Подробности о новом альбоме будут представлены в отдельном уведомлении позднее. Мы с нетерпением ждем вашей любви и поддержки нового альбома BTS. Спасибо».