Саратов, 19 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За сутки в Саратовской области выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 101 пациента, выписали по выздоровлении 247 человек. Об этом 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Всего зарегистрировано 246 840 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 238 442 человека.

На стационарном лечении находятся 550 пациентов, на амбулаторном — 2159.

От COVID-19 в регионе с начала пандемии скончались 5913 человек, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, применение оригинальных российских генно-инженерных биологических препаратов за прошлый год выросло на 450%.

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