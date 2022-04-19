Самара, , 11:38 — REGNUM Уменьшения спроса на сахар, соль и гречку зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин на совещании в областном правительстве.

Супермаркет Александр Мотин

«Продажи сахара по сравнению с предыдущей неделей упали на четыре процента, соли – в среднем на 65%, гречневой крупы – на 34%. Фиксируется снижение спроса на «борщевой набор». Так, объемы продаж картофеля снизились на два процента, капусты и репчатого лука соответственно на 15% и на 18%», — отметил министр.

Он сообщил, что торговые сети продолжают наращивать запасы как в магазинах, так и в распределительных центрах.

Чиновник отметил, что в регионе на 13% снизилась цена на соль (от 13 до 55 рублей за 1 кг), на 3% уменьшилась цена на гречневую крупу (от 116 до 160 рублей за 1 кг), а вот цена на сахар выросла на 2,7% (от 89 до 99 рублей за один кг).

Шамин сообщил, что на продукты «борщевого набора» фиксируется сезонный рост цен.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, перекупщикам не место на ярмарках, которые дополнительно открываются в регионе.

«Вот за этим следите самым внимательным образом. Одно дело от производителя предоставляется, продается, другое дело, когда эти места занимают перекупщики», — обратился он к чиновникам.