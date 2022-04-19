Симферополь, 19 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Годовщину вхождения Крыма, Кубани и Тамани в состав Российской империи отмечают в российских регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сегодня памятный день в истории нашего Отечества — 239 лет назад императрица Екатерина Великая подписала манифест о принятии Крыма в состав России», — поздравил крымчан председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«Сквозь века мы проводим параллели двух судьбоносных событий – конца XVIII и начала XXI веков – как свидетельство исторической и духовно-культурной связи Крыма с Россией, как символ торжества справедливости», — добавил крымский премьер.

Сегодня праздничные мероприятия проходят в Крыму и на Кубани. Так, в Симферополе мероприятие состоялось у Долгоруковского обелиска, а затем у памятника Екатерине II.

19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Это позволило защитить южные границы империи и получить выход к Чёрному морю. Памятная дата День принятия Крыма в состав Российской империи установлена Госдумой в 2018 году.