Тбилиси, 19 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Грузия имеет возможности ввести санкции против России. Об этом заявила журналистам глава фракции грузинского парламента от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Parliament.ge Хатия Деканоидзе

Она прокомментировала заявление спикера парламента Шалвы Папуашвили, который сказал, что Тбилиси не в состоянии ввести такие санкции, которые бы навредили России.

«Введение таких санкций возможно. Поэтому я не понимаю, почему Папуашвили говорит, что ресурса на новые санкции не существует, существует, и у нас будет законопроект об этом», — сказала Деканоидзе.

По её мнению, на Россию окажет влияние, если ввести санкции в отношении российских политиков, крупных бизнесменов и участников спецоперации по денацификации Украины. Деканоидзе также призвала запретить высказывать альтернативное мнение в отношении России.

«Украина давно запретила каналы, распространяющие российскую пропаганду. У нас в Грузии нет такой политики», — заявила представитель ЕНД.

Деканоидзе призвала запретить медиа-платформу «Альт-Инфо», которая выступает за налаживание отношений Грузии и России, а также партию «Консервативное движение», созданную основателями платформы.

Напомним, Тбилиси с начала спецоперации на Украине отказывается вводить санкции против России. При этом в Грузии пообещали поддерживать международные санкции, которые вводят США и Евросоюз.