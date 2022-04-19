Луганск, 19 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил участников антифашистского форума в Венесуэле за вклад в борьбу с нацизмом, говорится 19 апреля в заявлении МИД ДНР.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Как и во времена Великой Отечественной войны, многотысячной армией мы сражаемся с фашизмом, украинским фашизмом. Мы освобождаем родные земли и спасаем людей от нацистской нечисти. Благодарю каждого, кто вносит свой вклад в борьбу с коричневой чумой… Фашизм — это мировое зло, побеждать которое мы должны все вместе», — сказал он в обращении к участникам.

Пасечник также выразил особую благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за то, что власти этой страны одними из первых поддержали спецоперацию России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник выразил уверенность в скором завершении конфликта и установлении мира.

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