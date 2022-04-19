Нальчик, 19 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Около десяти тонн контрафактной продукции с содержанием мяса было обнаружено специалистами регионального управления Россельхознадзора в Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии. Указания о происхождении фарша не было, однако продукция из него, в том числе пельмени из говядины, свинины и индейки, фарш индейки и котлеты из говядины и свинины, была направлена для продажи.

Russieautrement.com Пельмени

«ИП Пудов А. С. из Майского района КБР произвёл 9980,4 килограммов мясных изделий, в частности пельменей из говядины, свинины и индейки, фарш индейки и котлеты из говядины и свинины. Бизнесмен не указал в сертификате информацию о происхождении сырья. Однако направил товары в Кабардино-Балкарию и Ставропольский край для оптовой продажи», — пишет АиФ-СК.

Руководству предприятия было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований Россельхознадзора.

Еще один подобный факт был зафиксирован в Кабардино-Балкарии ранее. Как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, индивидуальный предприниматель Долгов А. Н. из Майского района произвел 13,5 кг свино-говяжьего фарша «Наш майский». Его направили на предприятие по выпуску колбасной продукции в Карачаево-Черкесию. Между тем информация о сырье, используемом при производстве, отсутствовала.