На Северном Кавказе обнаружили десять тонн контрафактных пельменей
Нальчик, 19 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Около десяти тонн контрафактной продукции с содержанием мяса было обнаружено специалистами регионального управления Россельхознадзора в Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии. Указания о происхождении фарша не было, однако продукция из него, в том числе пельмени из говядины, свинины и индейки, фарш индейки и котлеты из говядины и свинины, была направлена для продажи.
Руководству предприятия было выдано предостережение о недопустимости нарушения требований Россельхознадзора.
Еще один подобный факт был зафиксирован в Кабардино-Балкарии ранее. Как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, индивидуальный предприниматель Долгов А. Н. из Майского района произвел 13,5 кг свино-говяжьего фарша «Наш майский». Его направили на предприятие по выпуску колбасной продукции в Карачаево-Черкесию. Между тем информация о сырье, используемом при производстве, отсутствовала.