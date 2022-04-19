Кострома, 19 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Отказаться от повышения цен на хлеб согласились 32% предприятий Костромской области. Об этом со ссылкой на данные, представленные администрацией региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хлеб

Хлебопечением в регионе занимаются 40 производств, самые крупные из них — «Русский хлеб», Галичский хлебокомбинат, Хлебозавод №4, «Вектор+», «Нерехтахлебопродукт», 1-й Шарьинский хлебозавод. В 2021 году «заморозить» цены на социально-значимый товар с условием получения федеральных субсидий на возмещение части затрат согласились лишь 10 из них, в 2022 году – 13.

Размер субсидии составляет 2625 рублей за каждую тонну произведенных и реализованных изделий. В текущем году для этих целей было зарезервировано 16 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. По факту размер выплат на заявленный производителями объём продукции в 1395 тонн составит около 3,7 млн рублей. Средства заводам переведут до конца апреля.

Отметим, что в период с 25 февраля по 8 апреля удорожание килограмма хлеба из пшеничной муки по данным Костромастата составило 3,6% — до 95 рублей 5 копеек. Изделия из смеси ржаной и пшеничной муки повысились в цене на 4,8% — до 64 рублей за килограмм.