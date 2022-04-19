* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили репортёрам освещать взрывы, прогремевшие 19 апреля в западной части Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

U.S. Navy Взрыв

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По словам источников, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оцепили территорию и не позволили журналистам вести видеосъёмку.

Очевидцы сообщают, по меньшей мере 26 человек погибли в результате взрывов в образовательном центре «Мумтаз» и трёх взрывов в школе «Абдул Рахим Шахид» в районе Даште-Барчи.

Девять убитых и раненых, личности которых не установлены, перевезены из учебного центра «Мумтаз» в больницу Мохаммеда Али Джинны. Свидетели сообщают о телах погибших учеников перед школой «Абдул Рахим Шахид».

Джавед Дзадран, пресс-секретарь начальника полиции Кабула, подтвердил факт взрывов, но ничего не сообщил о жертвах.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.