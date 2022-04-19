Стокгольм, 19 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. «Либералы» не впечатлены весенними изменениями в бюджет Швеции на 2022 год, которые были представлены правительством «Социал-демократов» 19 апреля. На пресс-конференции официальный представитель «Либералов» по экономической политике Матс Перссон назвал законопроект «слабым бюджетом слабого правительства», передает новостной портал Omni.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Социал-демократы потерпели неудачу в вопросах школьного образования, борьбы с преступностью и сегрегацией», — передает его слова новостная служба ТТ.

Отмечается, что Перссон предпочел сосредоточиться на традиционной делянке «Либералов» — а именно вопросах, связанных со школьным образованием. По его словам, власти Швеции также должны жестко относиться к наказанию преступников.

«Тот, кто хорошо освоил школьную программу, не становится преступником или бандитом», — подчеркнул политик.