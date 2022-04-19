Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На Сахалине прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве старшего брата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож

Читайте также: В Приморье китаец жестоко расправился с хозяйкой фирмы, на которую работал

Следствие установило, что потерпевший пришёл в гости к своей матери и младшему брату. В ходе пьяных посиделок между братьями возникла ссора. Старший обвинил младшего в том, что он часто обижает мать. Мужчина ушел в комнату и лег спать. Младший брат ворвался с ножом в руках и нанес удар в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в поле обнаружен труп владелицы фирмы по выращиванию овощей — гражданку Китая жестоко зарезал её соотечественник.