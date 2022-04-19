Стокгольм, 19 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. По словам официального представителя «Христианских демократов» по политико-экономическим вопросам Якоба Форссмеда, представленные правительством изменения в бюджет Швеции на 2022 год оставляют желать лучшего. Об этом он заявил 19 апреля на пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Цена пассивности в этом весеннем законопроекте крайне ощутима», — отметил Форссмед.

По его словам, сейчас в Швеции существует большая потребность в серьезных реформах на рынке труда, которые правительство «Социал-демократов» не хочет или не может реализовывать.

Однако он подчеркнул, что выделение дополнительных 500 миллионов крон (50 миллионов евро) для найма дополнительного медицинского персонала является позитивной мерой.

Отмечается, что Форссмед не дал прямого ответа на вопрос по представлению его партией теневого бюджета. По его словам, переговоры между оппозиционной партией по выработке совместного весеннего законопроекта по бюджету до сих пор ведутся в финансовом комитете риксдага.