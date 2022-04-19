Чебоксары, 19 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Чувашии планируют провести исследование об оценке уровня, структуры и специфики коррупции в республике, а также эффективности принимаемых мер. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Чиновникам понадобились услуги по проведению социологических исследований на предмет уровня коррупции. Исследование при подписании контракта проведут с 1 июля по 31 августа 2022 года.

Начальная цена контракта определена в размере 900 тыс. рублей.

«Тема социологического исследования: «Оценка уровня распространённости коррупционных проявлений в Чувашской Республике». Цель исследования: оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Чувашской Республике, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер», — говорится в сообщении.

В числе основных задач исследования – выявление уровня и структуры коррупции в Чувашии, анализ причин и условий проявления коррупции, составление рейтинга административно-территориальных единиц в зависимости от уровня коррупции.

Заявки завершат принимать 5 мая. Закупка пройдёт в виде открытого конкурса в электронной форме.