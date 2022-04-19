Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В связи с нестабильной экономической обстановкой в Санкт-Петербурге разработали меры поддержки транспортной сферы города. На заседании городского правительства в Смольном 19 апреля их представил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Транспортные предприятия попали еще в период пандемии в перечень пострадавших отраслей. И сегодня мы плотно работаем с нашими перевозчиками, которые выиграли аукционы на право обеспечивать Санкт-Петербург в рамках новой модели транспортного обслуживания», — отметил Поляков.

В качестве мер поддержки глава комтранса назвал проработку изменения государственных контрактов и выплату перевозчикам авансов на уровне 85% от объёма годового бюджетного лимита. Эти меры позволят нивелировать рост процентных ставок в банках, вызванный резким ростом ставки Центробанка, и сократить расходы компаний-перевозчиков на оплату процентов по кредиту и лизингу.

Комтранс также предложил продлить срок действия лизинговых контрактов с шести до семи лет, что позволит на 15% сократить расходы компаний на амортизацию. В Петербурге также ведётся работа по подписанию соглашения с ПАО «Газпром» по фиксированию цены на газовое топливо, которое станет основным для автобусного парка.

Отдельно стоит упомянуть кадровую политику в отрасли. Для получения квалифицированных работников сферы транспорта в Петербурге имеются специальные центры, которые будут обучать и переобучать сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задачах комтранса на 2022 год. Помимо реализации транспортной реформы город также направит средства на ремонт дорог и расширение парковочного пространства в центральных районах.