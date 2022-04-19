Париж, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Европейский союз готовится ввести эмбарго на импорт российской нефти. Об этом 19 апреля заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В эфире радио Europe 1 он рассказал, что Евросоюз готовится ввести эмбарго на поставки нефти из России. Он уточнил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласен на такой шаг.

«Я надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнёров прекратить импорт российской нефти», — сказал французский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против России ввели Япония и Новая Зеландия.