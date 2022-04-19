Москва, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Основной способ защититься от долгосрочного влияния санкций на экономику РФ – это жесткий протекционизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сегодня никто не спорит, что санкции серьезны и российскую экономику ждёт мощнейшая структурная трансформация, — сказала Скрыль. — Текущие санкции можно разделить на две волны воздействия. В первую очередь начать нужно с краткосрочной волны, результаты которой выражаются в разрыве логистических цепочек и исключении России из мирового финансового центра. Последствия краткосрочной волны могут быть нивелированы до конца года. Ряд отраслей найдут альтернативные пути доставки, будут заменены поставщики, а в большинстве случаев должен сработать механизм импортозамещения».

Далее, как полагает экономист, следует проанализировать последствия долгосрочной волны, более серьезной, которая приведёт к росту издержек, банкротству тех предприятий, которые не смогли справиться с вызовами краткосрочной волны.

«Эффект от долгосрочного воздействия санкций будет наблюдаться долго. Основной мерой защиты от этого остаётся жесткая политика протекционизма», – сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений.