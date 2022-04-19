Экономике РФ предсказали две волны санкционных последствий
Москва, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Основной способ защититься от долгосрочного влияния санкций на экономику РФ – это жесткий протекционизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«Сегодня никто не спорит, что санкции серьезны и российскую экономику ждёт мощнейшая структурная трансформация, — сказала Скрыль. — Текущие санкции можно разделить на две волны воздействия. В первую очередь начать нужно с краткосрочной волны, результаты которой выражаются в разрыве логистических цепочек и исключении России из мирового финансового центра. Последствия краткосрочной волны могут быть нивелированы до конца года. Ряд отраслей найдут альтернативные пути доставки, будут заменены поставщики, а в большинстве случаев должен сработать механизм импортозамещения».
Далее, как полагает экономист, следует проанализировать последствия долгосрочной волны, более серьезной, которая приведёт к росту издержек, банкротству тех предприятий, которые не смогли справиться с вызовами краткосрочной волны.
«Эффект от долгосрочного воздействия санкций будет наблюдаться долго. Основной мерой защиты от этого остаётся жесткая политика протекционизма», – сказала Скрыль.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений.