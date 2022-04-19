Москва, 19 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержании в Москве подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления 32-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в убийстве.

МВД РФ Полицейские из Прингарья задержали в Москве подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

Установлено, летом 2021 года в ночное время в кафе, расположенного в Киренске, между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. В ходе потасовки на улице одному из посетителей были причинены множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался в медицинском учреждении. По данному факту следователями СУ СК РФ по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству причастны трое мужчин. Одного подозреваемого задержали по «горячим следам», второго спустя 6 месяцев в Красноярске. Третьему фигуранту уголовного дела удалось скрыться в другой регион, подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий его местоположение было установлено на территории столицы. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и был этапирован в Иркутскую область.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все трое обвиняемых содержатся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля СУ СК РФ по Иркутской области известил об окончании расследования уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвинённого в убийстве из корыстных побуждений: преступный замысел удалось раскрыть спустя 25 лет.

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