Сеул, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 786 человек. Об этом 19 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 19 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 013 799 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 974 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 527 909 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 83 890 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 017 514 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 50 474 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 491 895 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 118 504 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 471 940.

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