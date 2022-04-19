19 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Нынешняя международная система далека от идеальной, со временем ее необходимо развивать, и Китай готов поддерживать и всячески участвовать в этом процессе, не мешая или не срывая его. В конечном счете, общая цель заключается в установлении длительного мира, безопасности и процветания для 1,8 млрд жителей США и Китая, а также для 7,8 млрд жителей планеты. В этом состоит исторический долг Китая и США как двух крупных держав.

Александр Белов, , 14:01 — REGNUM Кризис на Украине невыносим: каждая новая минута противостояния сопряжена с дополнительными страданиями для 43 млн украинских граждан, поэтому нет ничего важнее, чем положить конец этому конфликту в самые короткие сроки, пишет посол КНР в США Цинь Ган в статье, вышедшей 18 апреля в The National Interest.

США и Китай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Китай, продолжил он, любит мир и не приемлет вооруженных конфликтов. Пекин выступает за соблюдение международного права и всемирно признанных норм международных отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности стран, в том числе Украины. КНР поддерживает шаги по установлению режима прекращения огня и облегчению гуманитарного кризиса на местах. Республика также по-прежнему будет играть конструктивную роль в достижении этих целей.

Из произошедшего необходимо вынести уроки. Одновременно с мерами по прекращению этого конфликта необходимо серьезным образом обдумать те перемены, которые сопровождают нынешний кризис, а также осмыслить то, как двигаться вперед в условиях его последствий.

Сегодня впервые с момента окончания Холодной войны сложившаяся после Второй мировой войны международная система оказалась под жесточайшим давлением: пандемия, с которой человечество сталкивается раз в столетие, кризис на Украине, беспрецедентные санкции, лавинообразная инфляция и надвигающаяся рецессия — все это тревожные сигналы для международной системы, в которой, как в бойлерной установке, повышается «давление». Давно пора сбавить это давление, а не наращивать его, во благо всего мира.

Джо Байден и Йенс Столтенберг перед саммитом НАТО. 2022 nato.int

Основной напор этого давления приходится на Европу. За кратчайшие сроки перспективы стабильности и процветания, кажется, исчезли в регионе, а им на место пришла огромная неопределенность. Для выхода из этой ситуации необходимо не только положить конец нынешнему конфликту, но и найти фундаментальный ответ на то, как установить прочные мир и стабильность в Европе, а также сформулировать сбалансированное, эффективное и серьёзное видение и архитектуру безопасности.

Пролить свет на то, как можно добиться безопасности в Европе и в остальном мире, можно, если обратиться к тем переменам, которые имели место за последние тридцать лет по обоим концам Евразии. После Холодной войны, когда страны Европы для обеспечения своей безопасности выбрали путь расширения НАТО, на другом конце Евразии Китай, Россия и страны Центральной Азии создали Шанхайскую организацию сотрудничества, что стало беспрецедентным примером поиска нового видения и модели обеспечения безопасности.

В 1996 году, когда тогдашний президент США Билл Клинтон, выступая в Детройте, впервые объявил о расширении НАТО, Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан подписали Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы, в результате чего были решены территориальные споры со странами бывшего Советского Союза и раз и навсегда положен конец вооруженным стычкам на бывшей советско-китайской границе.

Таким образом был заложен краеугольный камень в фундамент ШОС и был создан «Дух Шанхая» — дух взаимного доверия, выгоды, равенства, консультаций, уважения культурного разнообразия и стремления к совместному развитию. Соответственно между Китаем, Россией и странами Центральной Азии возобладали добрососедские и мирные отношения.

Нынешний кризис на Украине также стал новым испытанием для отношений США с Россией и Китаем. В 1992 году, после развала Советского Союза, тогдашний российский президент Борис Ельцин совершил свои первые поездки в США и Китай, и лидеры трех государств договорились не рассматривать друг друга в качестве врагов, благодаря чему отношения Москвы с Пекином и Вашингтоном вышли на единый уровень. За последние тридцать лет в российско-китайских отношениях был достигнут громадный прогресс, но достигнут он был вне альянсов, без конфронтации и без оказания давления на третьи страны.

Борис Ельцин kremlin.ru

Китай был и останется независимым государством, которое само определяет, какую позицию ему занимать, на основании взвешенного анализа вопроса и без внешнего давления или вмешательства. Заявления о том, что Китай знал о плане России или что Пекин предоставляет Москве военную помощь, являются не чем иным, как чистой воды дезинформацией. Если бы подобный конфликт разгорелся в других регионах и между другими странами, позиция КНР была бы такой же.

В то же самое время российско-американские отношения все больше напоминают новую холодную войну, которая не в интересах ни Китая, ни США, ни России. Пекин не хотел бы такого развития событий. Все-таки обострение отношений США и России не означает улучшения отношений России с Китаем, и наоборот. Более того, ухудшение отношений между Китаем и США не обещает ничего хорошего для отношений России и США или остального мира.

С сожалением можно отметить, что по мере продолжения кризиса некоторые силы используют угрозу санкций против КНР, чтобы заставить республику отказаться от своей независимой миролюбивой внешней политики. Некоторые, не понимая характер отношений России и Китая, даже стали сетовать на формирование «Оси Москва — Пекин» и требовать, чтобы Китай нес ответственность за нынешний кризис.

Некоторые связывают с Украиной вопрос Тайваня, указывая на опасность конфликта в Тайваньском заливе. Другие же, несмотря на те уроки, которые следовало бы извлечь, разжигают непонимание, конфронтацию и страхи в Азиатско-Тихоокеанском регионе без малейшей заботы о том, что регион может пойти по стопам Европы. Эти слова и действия не помогают в разрешении кризиса и обеспечении стабильности отношений США и Китая. Разжигание таких противоречий окажет негативное влияние на будущие поколения.

На Украине лучше всего знают, каким образом была построена послевоенная международная система. Сегодня будущее этой системы связано с будущим мира. И хотя сейчас нет возможности достичь консенсуса относительно того, какая международная система нужна, достаточно вспомнить об ужасах двух войн прошлого столетия и четырех десятилетиях Холодной войны, чтобы понять, что человечество живет в едином мире с общим будущим.

Нацисты в сожженном Сталинграде

Не может быть и речи о том, чтобы та или иная страна или блок обеспечивали себе абсолютную безопасность, при этом игнорируя безопасность других стран. Без уважения, доверия, шагов навстречу друг другу и сотрудничества в мире никогда не удалось бы установить мир. Миру не нужна еще одна холодная война. Он не может позволить себе подобного противостояния после нынешнего кризиса на Украине.

Китай и США должны работать вместе не только над решением проблемы изменения климата, но и приложить самые решительные усилия в понижении градуса международной политической напряженности. Противоречия в оценках нынешнего конфликта не оправдывают безосновательных обвинений или оказания давления на другие страны, они же не должны мешать совместным усилиям по окончанию этого конфликта. И посол КНР в США отметил, что по этому вопросу он поддерживает с американскими коллегами тесные связи.

В то же самое время Китай и США должны выработать долгосрочное видение и начать прагматический и конструктивный диалог, координацию и сотрудничество для решения грядущих после нынешнего кризиса вопросов. Таким образом будет заложен фундамент для длительного мира и стабильности в Европе, приемлемых для всех сторон, для решения проблем в других горячих точках, предотвращения негативного воздействия нынешнего кризиса на мировую экономику, торговлю, финансы, энергоносители, продовольствие, промышленность и логистические цепочки, а также для минимизации ущерба экономике и благосостоянию людей.

Нынешняя международная система далека от идеальной, со временем ее необходимо развивать, и Китай готов поддерживать и всячески участвовать в этом процессе, не мешая или не срывая его. В конечном счете, общая цель заключается в установлении длительного мира, безопасности и процветания для 1,8 млрд жителей США и Китая, а также для 7,8 млрд жителей планеты. В этом состоит исторический долг Китая и США как двух крупных держав.