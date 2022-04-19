Стокгольм, 19 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. По оценкам правительства Швеции, нынешний уровень инфляции в стране, выражающийся прежде всего в росте цен на продукты питания, топливо и электричество, затронул многие шведские домохозяйства. В этой связи 19 апреля в весеннем законопроекте по бюджету исполнительная власть выдвинула ряд инициатив, которые должны помочь смягчить инфляционный эффект. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, передает новостной портал Omni.

Pixabay.com Флаг Швеции

Среди прочего, по оценкам правительства, 124 000 семей с маленькими детьми смогут рассчитывать на дополнительные 1300 крон (130 евро) в месяц. Кроме того, в Швеции уже действуют такие компенсационные меры как снижение цен на электроэнергию и снижение налога на бензин и дизельное топливо на общую сумму 1,80 шведских крон за литр в период с мая по декабрь.

Пенсионеры в Швеции также смогут рассчитывать на так называемую гарантийную надбавку в размере 1000 крон в месяц. Первые выплаты, в случае принятием риксдагом законопроекта правительства, состоятся уже в августе 2022 года.