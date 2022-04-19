Пенза, 19 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Статус заместителя председателя правительства получил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев. О новом назначении 19 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

«Вопросы продовольственной безопасности нашей страны и области сейчас стоят на первом месте. Для их решения необходим административный статус, который позволит активно работать с инвесторами и быть включенным в федеральные рабочие группы», — заявил губернатор Олег Мельниченко.

Отмечается, что Калентьев продолжит выполнять функции министра сельского хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в феврале в Пензенской области утвердили глав министерства градостроительства и архитектуры, а также министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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