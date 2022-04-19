Абакан, 19 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Все лесные пожары в Хакасии ликвидированы, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Потушены все действующие лесные пожары в Абаканском, Боградском, Туимском и Саяногорском лесничествах.

Вечером 18 апреля почти все пожары были локализованы. Ликвидировать все очаги возгорания помогла резкая смена погоды.

В тушении принимали участие более 90 человек. Было задействовано около 30 единиц лесопожарной техники, воздуходувки, ранцевые огнетушители и другое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16–17 апреля из-за аномальной жары и сильного порывистого ветра в Хакасии произошёл всплеск лесных пожаров.

Всего с начала лесопожарного сезона на землях лесного фонда Хакасии потушили восемь лесных пожаров. Население республики просят строго соблюдать противопожарные меры.