Элиста, 19 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Жителей Калмыкии предупредили о пыльной буре, сильном ветре и высокой пожарной опасности. Об этом сообщается в оперативном прогнозе, опубликованным на сайте регионального управления МЧС России, передаёт ИА REGNUM.

Наталия Судец ИА REGNUM Степные дороги только на первый взгляд кажутся очевидными. Они могут полностью исчезнуть за пару часов пыльной бури. Поэтому навигатор и навыки ориентирования на местности здесь будут очень кстати. Клочок верблюжей шерсти на кусте джузгуна – указатель, что вы на пути к чабанской точке

Так, по данным Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня 19 апреля в ряде территорий ожидается небольшой дождь, гроза, пыльная буря. Ветер усилится до 16-21 метра в секунду.

Температура воздуха днём составит +19…+24 градуса.

Высокая пожарная опасность четвёртого класса прогнозируется местами в северных и юго-восточных районах.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии накануне было объявлено экстренное предупреждение о штормовом ветре.