Стокгольм, 19 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Правительство Швеции предложило риксдагу инвестировать дополнительные 800 миллионов крон (80 млн евро) в целях укрепления гражданской обороны и обеспечение готовности к кризисным ситуациям. Об этом 19 апреля сообщил телеканал SVT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

В частности, исполнительная власть намерена инвестировать 65 миллионов шведских крон в создание новой структуры гражданской обороны. Первоначально идея заключалась в том, что мера начнет реализовывать с 1 января 2023 года, но теперь правительство хочет, чтобы это произошло раньше.

Кроме того, правительство страны планирует инвестировать 100 миллионов крон в укрепление гражданской обороны на уровни муниципалитетов и регионов.

«Таким образом мы укрепляем устойчивость общества в случае возникновения кризисных ситуаций», — сказал министр финансов Микаэль Дамберг на пресс-конференции.