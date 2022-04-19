Якутск, 19 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Многодетную семью Петра и Людмилы Пестряковых президент РФ Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава». Супружеская пара воспитывает семерых дочерей и троих внучек, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Орден «Родительская слава»

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«Пестряковы — пример семейного счастья для многих молодых якутян. Глава большой семьи Петр Филиппович майор внутренней службы, спортсмен, создатель первого в городе Якутске волейбольного клуба «Аурум». В 2020 году Петр Филиппович назначен главным тренером мужской сборной команды столицы по волейболу. Людмила Петровна – любящая жена, заботливая мать и бабушка. Всех своих дочерей она воспитывает на своем личном примере», — отметил глава региона.

Он назвал такие семьи основой будущего Якутии и России, а награду от Владимира Путина — заслуженной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году орден «родительская слава» от президента России получила семья Таныковых из Якутии, воспитывающая восемь детей.