Новый Орлеан, США, 19 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-группа Brockhampton во время своего выступления на фестивале Coachella подтвердила, что их последний альбом выйдет в этом году. Об этом 18 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Brockhampton Кадр из клипа группы Brockhampton

В марте 2021 года лидер коллектива Кевин Абстракт написал в своих социальных сетях, что альбом 2021 года станет для них «последним». В итоге они выпустили ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE в апреле, а затем Абстракт отложил выход их последнего альбома на еще один год, сообщив об этом в сентябре прошлого года.

В выходные BROCKHAMPTON выступили на фестивале Coachella, что стало их предпоследним шоу перед уходом на «неопределенный перерыв». Группа подтвердила, что их последний альбом выйдет в 2022 году. В видео, показанном в конце их выступления, Абстракт сказал: «Это не сольный альбом, это групповой альбом. Он о группе».