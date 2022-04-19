Посёлок городского типа Винзили, Тюменская область, 19 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В посёлке Винзили под Тюменью на Ледовом дворце вывесили баннер с перепутанными датами Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в паблике «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

https://vk.com/tumraj Скриншот публикации группы «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте»

По версии изготовителей баннера, Великая Отечественная война длилась 12 месяцев — в 1944–1945 годы. Жители Винзилей заметили ошибку и возмутились в сети.

На сегодняшний день на Ледовом дворце висит баннер с правильными датами — подрядчик, его изготовивший, исправил ошибку бесплатно.

В администрации Винзилей сообщили Ura. ru, что не причастны к работам над баннером и ошибками, так как его заказчиком выступил Ледовый дворец, который находится в управлении детской спортшколы №2 Тюменского района.