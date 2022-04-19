Москва, 19 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сайт неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch, штаб-квартира которой находится в США, заблокирован Роскомнадзором с 18 апреля по требованию Генеральной прокуратуры России. Это следует из данных универсального сервиса блокировок страниц и сайтов на сайте ведомства.

Эмблема Роскомнадзора

Отмечается, что доступ к сайту указанной правозащитной организации был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ от 12 апреля.

Также уточняется, что данный сайт был внесен в реестр блокировки на основе статье 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которой регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что мобильное приложение стримингового музыкального сервиса Spotify с 18 апреля стало недоступно для пользователей из России в магазине AppStore.